Previsão do tempo: Terça-feira (6) amanhece com temperaturas elevadas

As primeiras horas da manhã de terça-feira (6) seguem com variação de nuvens e com temperatura em gradual elevação. De acordo com dados da rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo a temperatura média na cidade é de 18ºC a máxima prevista para hoje é 28ºC. A entrada da brisa marítima entre o final da tarde de inicio da noite favorece a ocorrência de pancadas isoladas de chuva com fraca intensidade.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

O sol e o calor predominam. No final das tardes, há possibilidade de chuvas isoladas, rápidas e de baixo volume acumulado. Os percentuais de umidade permanecem acima dos 35%. Na quarta-feira (7), o cenário se repete. Os termômetros oscilam entre 19°C ao amanhecer, e 30°C no meio da tarde.