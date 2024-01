Previsão do tempo: SP amanhece com chuva e temperaturas amenas

Capital amanhece com chuviscos isolados e com termômetros marcando temperatura média de 18,6°C e umidade relativa do ar em torno dos 93%. A máxima não passa dos 21ºC.

No momento chove fraco em boa parte da cidade. As chuvas ganham força ao longo do dia, provocadas pela propagação de um cavado, área de baixa pressão, nas camadas mais altas da atmosfera. Há potencial para a formação de alagamentos. Atenção também com as áreas de encosta, pois o solo permanece encharcado e a previsão de mais chuva aumenta o risco de deslizamentos de terra.

Os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) mostram que janeiro acumulou até o momento 2010,3mm, o que representa 81,9% dos 256,5mm esperados para o mês.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

A quarta-feira (24) começa com céu encoberto e possibilidade de chuviscos. Ao longo do dia, os ventos úmidos que sopram do mar mantém a nebulosidade, e por conta disso, a temperatura permanece amena. Entre a tarde e a noite, há potencial para chuvas fracas e garoa. Os termômetros oscilam entre 17°C na madrugada e 22°C no início da tarde.