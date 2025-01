Previsão do tempo: Temperaturas em São Paulo chegam a 32°C

No início da manhã, os termômetros indicam uma temperatura média de 22°C, acompanhada de uma sensação de abafamento e predominância de sol entre algumas nuvens. O dia promete ser marcado por forte calor, com a temperatura máxima prevista em 32°C e um índice de umidade relativa do ar que pode chegar a apenas 43%. A partir do fim da tarde, a infiltração da brisa marítima é esperada para favorecer a formação de chuvas isoladas de curta duração, sem um padrão definido para o local de ocorrência.

Dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) mostram que, até o momento, janeiro registrou um total acumulado de 77,4 mm de chuva, o que corresponde a 30,1% do volume esperado para o mês, que é de 257,3 mm.

Tendências para os próximos dias:

Os próximos dias devem seguir o padrão típico do verão brasileiro, caracterizado por sol entre nuvens, sensação térmica elevada e chuvas isoladas no final das tardes.

Na terça-feira (21), as condições atmosféricas permanecerão inalteradas. O dia começará sob a mesma atmosfera abafada e ensolarada, com temperaturas máximas novamente alcançando os 32°C e umidade relativa do ar em torno dos 42%. Com a chegada da brisa marítima ao entardecer, são esperadas pancadas rápidas e isoladas de chuva. Durante a noite, a previsão é de variação nas nuvens.

A quarta-feira (22) manterá o padrão dos dias anteriores. A madrugada apresentará temperaturas em torno dos 22°C, com poucas nuvens ao amanhecer e predomínio do sol ao longo do dia. Essa situação propiciará um aumento rápido nas temperaturas, com máxima estimada em 31°C e umidade mínima ao redor dos 44%. Assim como nos dias anteriores, entre o meio e o fim da tarde ocorrerão chuvas rápidas e isoladas devido à influência da brisa marítima.