Previsão do tempo: SP terá dia ensolarado com temperaturas até 32°C

A cidade de São Paulo inicia o dia sob um céu ensolarado, com a expectativa de temperaturas elevadas. De acordo com os dados da rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a temperatura média registrada é de 22°C, sem previsão de chuvas para a região leste do estado.

Ao longo do dia, o sol se intensifica, resultando em um aumento considerável das temperaturas. Entre o meio da tarde e o início da noite, há uma previsão para a ocorrência de chuvas em forma de pancadas isoladas, que podem variar em intensidade e trazer consigo a possibilidade de alagamentos. As chuvas poderão ser acompanhadas por ventos fortes e trovoadas, com a máxima prevista alcançando 32°C.

Quanto à previsão para os próximos dias, o cenário indica a continuidade do predomínio do sol e das altas temperaturas, junto com as típicas pancadas de chuva do verão. Essa tendência deve se manter até o final da semana.

No dia seguinte, sexta-feira (21), as condições climáticas deverão seguir um padrão semelhante: a manhã promete ser ensolarada, com um rápido aumento na temperatura. A partir da metade da tarde, a combinação do calor com a brisa marítima poderá gerar áreas de instabilidade, resultando em chuvas fortes, acompanhadas de trovoadas e risco de alagamentos. As temperaturas devem variar entre 20°C e 30°C.