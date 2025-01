Previsão do tempo: SP terá chuvas fortes e risco de alagamentos nesta quinta (9)

Na manhã de hoje (9), a capital paulista apresenta um céu nublado com expectativa de chuvas. Os termômetros marcam uma temperatura média de 19°C. O clima ao longo do dia será caracterizado por muitas nuvens, com as temperaturas elevando-se gradativamente, podendo atingir até 26°C. A partir da tarde, são previstas pancadas de chuva com intensidade considerável, acompanhadas por possíveis rajadas de vento e risco de alagamentos.

Conforme os dados divulgados pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o mês de janeiro já acumula 34,5 mm de precipitação, representando cerca de 13,4% do total esperado para o mês, que é de 257,3 mm.

Para amanhã, sexta-feira (10), a previsão indica um dia com predominância de sol. No entanto, à tarde, espera-se um aumento na quantidade de nuvens e a possibilidade de chuvas fracas e isoladas, com curta duração. As temperaturas deverão variar entre uma mínima de 17°C durante a manhã e uma máxima de 25°C no período da tarde.