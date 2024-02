Previsão do tempo: Em SP, hoje (5) a máxima alcança os 29°C

A manhã desta segunda-feira (5) apresenta sol forte e céu claro na capital paulista. De acordo com as estações meteorológicas automáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, a média da temperatura mínima registrada na madrugada foi de 17,1°C. A mínima absoluta, 14,1°C, foi observada na região de Parelheiros, no extremo da zona sul.

No decorrer do dia, a presença de uma massa de ar quente favorece o predomínio de sol e a temperatura em elevação. Entre o meio e o fim da tarde, o calor e a entrada da brisa marítima favorecem a formação de áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas isoladas com até forte intensidade, porém curta duração. A noite terá apenas variação de nuvens. Hoje a máxima alcança os 29°C, e os menores índices de umidade se aproximam dos 45%.

Dados parciais do CGE mostram que fevereiro acumulou até o momento 20,7mm, o que representa 9,5% dos 219,1mm esperados para o mês.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

O sol e o calor predominam. No final das tardes, há possibilidade de chuvas isoladas, rápidas e de baixo volume acumulado. Os percentuais de umidade permanecem acima dos 40%.

A terça-feira (6) terá sol, calor e chuva isolada à tarde. Mínima de 18°C e máxima de 28°C à tarde.

Na quarta-feira (7), o cenário se repete. Os termômetros oscilam entre 19°C ao amanhecer, e 30°C no meio da tarde.