Previsão do tempo: SP tem manhã ensolarada com temperaturas em rápida elevação

A manhã desta segunda-feira (17) apresenta sol forte e céu claro na capital paulista. De acordo com as estações meteorológicas automáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, a média da temperatura mínima registrada na madrugada foi de 15,8°C. A mínima absoluta, 8,1°C, foi registrada na região de Parelheiros, no extremo da zona sul, e a mínima mais alta, 19,8°C, foi registrada na subprefeitura da Sé, no centro.

No decorrer do dia, o sol predomina e a sensação será de calor e tempo seco. Hoje a máxima alcança os 28°C, e os menores índices de umidade se aproximam dos 30%.

O dia vai terminar com poucas nuvens e tempo estável. Durante a noite, a temperatura apresenta lento e gradual declínio, enquanto que os índices de umidade aumentam na mesma proporção.

Os dados do CGE mostram ainda que junho acumulou até o momento 0,3mm de chuva, o que corresponde a apenas 0,6% da média do mês que é de 49,5mm.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

A presença do bloqueio atmosférico, massa de ar seco que cobre o centro do país, vai continuar inibindo a formação de nuvens e afastando a possibilidade de mudanças na Grande São Paulo. Os dias continuam ensolarados e com grande amplitude térmica. A umidade relativa do ar estará baixa nas horas mais quentes do dia, com percentuais próximos a ligeiramente abaixo dos 30%.

A combinação de falta de chuva e baixos índices de umidade são comuns nessa época do ano e colaboram para a piora da qualidade do ar nos grandes centros urbanos. A recomendação do CGE é manter-se bem hidratado, proteger-se do sol, usar umidificadores de ar nos ambientes internos e evitar atividades físicas ao ar livre entre 11h e 16h.

A terça-feira (18) será ensolarada e com pouquíssimas nuvens. Os termômetros oscilam entre a mínima de 16°C e a máxima de 28°C.

Na quarta-feira (19), sol forte e sensação de calor à tarde. O amanhecer terá mínima de 15°C e os termômetros se aproximam dos 28°C de máxima.