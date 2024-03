Previsão do tempo: SP tem manhã com sol entre nuvens e máximas podem chegar aos 26°C

A semana começou com variação de nebulosidade e termômetros oscilando em torno dos 18°C durante a madrugada. Os dados do CGE mostram que março acumulou até o momento 126,8mm, o que corresponde a 71% dos 178,5mm esperados para o mês.

No decorrer do dia o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas, com máximas que podem chegar aos 26°C e índices de umidade acima dos 60%. No final da tarde os ventos úmidos do oceano se intensificam com a chegada da brisa marítima, o que aumenta a nebulosidade e favorece a ocorrência de chuvas isoladas, garoa e chuviscos, que devem se estender para o período da noite.

Tendência para os próximos dias:

Os próximos dias seguem com variação de nebulosidade, temperaturas amenas e condições para chuvas fracas e isoladas, principalmente em função dos ventos úmidos que ainda sopram do oceano.

A terça-feira (26) segue com sol entre nuvens e temperaturas em gradativa elevação no decorrer do dia. Os termômetros devem variar entre mínimas de 17°C e máximas que podem chegar aos 24°C. No final da tarde a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade e favorece o retorno das condições para chuvas fracas e isoladas.

Na quarta-feira (27) o sol aparece entre nuvens no decorrer do dia e as temperaturas devem variar entre mínimas de 18°C e máximas que podem chegar aos 24°C. Ainda há condições para chuvas fracas e isoladas na Grande São Paulo, principalmente entre o final da tarde e o período da noite.