Previsão do tempo: SP tem manhã com céu nublado e frio

Manhã de quinta-feira (6) com céu nublado, sensação de frio e formação de nevoeiro localizado, mas que logo se dissipa com a presença marcante do sol. De acordo com os dados coletados nas estações meteorológicas automáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a temperatura mínima média foi de 13,4°C, sendo que a menor absoluta de 8,9°C ocorreu em Engenheiro Marsilac, no extremo sul da Capital paulista. Na região central, a marca foi de 15,1°C.

Hoje será mais um dia típico de outono, que deve registrar predomínio de sol entre poucas nuvens e temperaturas mais agradáveis no decorrer da tarde. A expectativa é de máxima em torno dos 24°C com índices de umidade do ar entre 48% e 95%. O tempo seco vai garantir um dia sem previsão de chuva.

A Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade em estado de ATENÇÃO para baixas temperaturas desde às 08h do dia 03/06/2024. Segundo o banco de dados do CGE da Prefeitura de São Paulo, a menor mínima média do ano permanece a registrada em 29/05/2024 com 9,7°C na cidade. Já a menor mínima absoluta do ano, aquele valor registrado em um único local, ocorreu no dia 30/05/2024, em Engenheiro Marsilac, Zona Sul, com 4,3°C.

Tendência para os próximos dias:

O ar seco ganha força nos próximos dias, garantindo dias ensolarados com predomínio de sol entre poucas nuvens. Entretanto, as madrugadas ainda permanecem frias, com formação de névoa úmida e nevoeiro localizados ao amanhecer.

Na sexta-feira (07), condição atmosférica de tempo estável e sem previsão de chuva. O sol predomina desde as primeiras horas da manhã entre poucas nuvens, o que facilita a livre elevação da temperatura. Mínima de 13°C na madrugada e máxima por volta dos 25°C nas primeiras horas da tarde. Os índices de umidade apresentam valores mínimos ao redor dos 43%.

O paulistano vai ter um final de semana com sol e sem previsão de chuva. No sábado (8), madrugada com termômetros em torno dos 13°C e probabilidade de nevoeiro ao amanhecer. No período da tarde, predomínio de sol entre poucas nuvens e temperatura máxima prevista de 25°C, com taxas mínimas de umidade do ar próximas aos 40%. Esse quadro de estabilidade atmosférica deve se repetir no decorrer do domingo (9).