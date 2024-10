Previsão do tempo: SP tem início de manhã com variação de nuvens e temperaturas em elevação

Hoje (31) o dia terá grande variação de nuvens, com períodos de sol e temperatura em elevação. No fim da tarde, a chegada da brisa marítima facilitará a entrada de umidade e a queda da temperatura. O dia terminará com céu nublado a encoberto, mas sem previsão de chuva. A mínima será de 16°C , e a máxima de 27°C .

Tendência para os próximos dias:

Os próximos dias seguem com sol e temperaturas em elevação; entretanto, as chuvas devem retornar em forma de pancadas no fim de semana.

Na sexta-feira (01), o sol deve predominar com poucas nuvens, e as temperaturas estarão em elevação. Os termômetros variam entre mínimas de 17°C e máximas que podem chegar a 29°C, com índices de umidade atingindo valores mínimos próximos a 35%. A chegada da brisa marítima aumentará a nebulosidade no final do dia, mas não há previsão de chuvas significativas.

O sábado (02) também será de sol e poucas nuvens, o que favorecerá a elevação das temperaturas ao longo do dia. As mínimas oscilam em torno de 18°C, e as máximas podem superar os 28°C, com índices de umidade próximos a 40%. No final da tarde, a chegada da brisa marítima aumentará a nebulosidade, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva rápidas e isoladas, de intensidade variando entre fraca e moderada.