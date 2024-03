Previsão do tempo: SP tem início de manhã com sol entre nuvens e sem expectativa de chuva

A segunda-feira (11) começa com sol entre nuvens e com temperatura em gradual elevação. Os termômetros localizados nas estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo apontam a temperatura média de 19ºC, a máxima prevista para hoje não deve ultrapassar a marca dos 28ºC. Não há expectativa de chuva.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

As simulações atmosféricas mais recentes de todos os modelos de previsão do tempo indicam que a semana deve ser marcada por uma onda de calor e ausência de chuva, com umidade do ar ainda bastante elevada, o que irá aumentar a sensação de tempo abafado principalmente a partir da próxima quarta-feira (13). É importante salientar que esta será a última onda de calor do verão antes do término da estação no dia 20 de março.

Na terça-feira (12), o cenário atmosférico deve ser muito parecido, porém a quantidade de nuvens diminui e o sol passa a predominar por mais tempo favorecendo a rápida elevação das temperaturas. Na madrugada, mínima de 20°C e a máxima à tarde chega facilmente aos 30°C. A umidade do ar segue elevada com valores entre 50% e 95%. O dia vai terminar com céu nublado e sem previsão de chuva para a capital