Previsão do tempo: SP tem início de manhã com sol entre nuvens e com expectativa de chuva

Hoje o dia terá sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde, a combinação de calor e entrada da brisa marítima geram áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas isoladas com até forte intensidade, porém curta duração. A sensação de calor aumenta. Mínima de 21°C e máxima de 32°C.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

Na quarta-feira (28), o cenário se repete com pancadas de chuva com moderada a forte intensidade entre a tarde e o início da noite. Há potencial para rajadas de vento, descargas elétricas e formação de alagamentos. Os termômetros oscilam entre 22°C ao amanhecer e 32°C no meio da tarde.