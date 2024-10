Previsão do tempo: SP tem início de manhã com muitas nuvens

Hoje o dia começa com muitas nuvens, com aberturas de sol ainda pela manhã e temperaturas em elevação. A máxima pode chegar a 25°C, enquanto os menores percentuais de umidade do ar se mantêm acima dos 55%. No final da tarde, a nebulosidade volta a aumentar, com possibilidade de garoa e chuva fraca pontual na cidade.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

As simulações atmosféricas mais recentes dos modelos de previsão indicam que, nos próximos dias, as precipitações mais significativas devem ocorrer sobre o estado de Minas Gerais e nas regiões norte e noroeste do estado de São Paulo. Esse cenário muda a partir de domingo (03), quando a chuva se torna mais frequente e volumosa na capital paulista e Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), marcando o início de novembro.

Amanhã, quinta-feira (31), o cenário atmosférico se mantém semelhante, com céu encoberto e aberturas de sol ao longo do dia. O vento predominante de sudeste atinge a costa paulista, com baixa probabilidade de chuva significativa. As temperaturas variam entre a mínima de 16°C, na madrugada, e a máxima de 24°C à tarde, com índices de umidade acima dos 50%. O dia termina com variação de nuvens e sem previsão de chuva significativa.