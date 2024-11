Previsão do tempo: SP tem início de manhã com céu nublado

A capital amanheceu com termômetros marcando 19,3°C de temperatura média e umidade relativa em torno de 90%, de acordo com as estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

O dia será marcado por muitas nuvens e ventos soprando do quadrante sul. Por conta disso, a temperatura apresenta declínio, e há potencial para chuvas isoladas e fracas, além de chuviscos, especialmente entre a tarde e a noite. A máxima hoje não deve ultrapassar os 24°C.

Os dados do CGE da Prefeitura de São Paulo indicam que, até o momento, novembro acumulou 117,7 mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 86,7% dos 135,7 mm esperados para o mês.

Tendência para os próximos dias:

A propagação de uma fraca frente fria ao largo do litoral paulista trará mudanças no tempo e na temperatura nos próximos dias.

Amanhã, sexta-feira (22), o sistema frontal se afasta. No entanto, os ventos que sopram do mar favorecem o ingresso de umidade e a formação de muitas nuvens em toda a faixa leste paulista. Dessa forma, há potencial para períodos de chuva fraca e garoa ocasional na capital e na Grande São Paulo. Os termômetros devem permanecer em declínio, com mínima de 17°C e máxima de 21°C.