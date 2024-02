Previsão do tempo: SP tem expectativa de chuva para o período da tarde

A terça-feira (20) deve apresentar sol entre nuvens e temperaturas em gradativa elevação no decorrer do dia. As mínimas devem oscilar em torno dos 19°C, enquanto as máximas podem chegar aos 27°C. No decorrer da tarde a propagação da área de baixa pressão deve provocar chuvas na forma de pancadas generalizadas, com pontos de forte intensidade, raios e rajadas de vento.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

O ciclone, agora denominado Tempestade Tropical Akará, segue sobre o oceano com chuvas, ventos fortes e mar agitado, o que prejudica a navegação marítima. Sobre o continente uma área de baixa pressão deve intensificar as chuvas sobre o Sudeste.

Na quarta-feira (21) o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas. Os termômetros devem variar entre mínimas de 19°C e máximas que podem superar os 28°C. O tempo segue instável e as condições para chuvas na forma de pancadas de moderada a forte intensidade devem retornar no decorrer da tarde com raios e rajadas de vento.