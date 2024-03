Previsão do tempo: SP tem amanhecer com poucas nuvens e calor

A capital paulista amanhece com poucas nuvens e sensação de calor. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo aponta a média de 22ºC. Imagens do radar meteorológico não apontam presença de chuva na faixa leste do estado.

O dia segue com sol e calor. Os termômetros podem chegar aos 34°C. Entre o meio da tarde e a noite, a aproximação de uma frente fria favorece a propagação de áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas generalizadas e fortes. Atenção, pois há potencial para formação de alagamentos, transbordamentos e deslizamentos de terra nas áreas de encosta devido ao elevado volume de chuva previsto.

Tendência para os próximos dias:

Na sexta-feira (22), o tempo muda o tempo com a presença do sistema frontal ao largo do litoral paulista. O dia será chuvoso e com queda de temperatura. Atenção, pois a chuva persistente e o solo encharcado ainda contribuem para a formação de alagamentos e deslizamento de terra nas áreas de risco. Por conta da alta umidade e dos ventos que passam a soprar do quadrante sul, a temperatura terá pequena amplitude com mínima de 19°C e máxima de 23°C.