Previsão do tempo: SP tem alerta de tempestade até a noite desta quarta-feira (21)

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou nesta terça-feira (20) um alerta de tempestade para a região entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul de Minas Gerais, pegando praticamente todo o estado de São Paulo.

A previsão do instituto, que vai até meia-noite desta quarta (21), indica a possibilidade de haver uma chuva volumosa entre 50 e 100 mm por dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h, além de queda de granizo. Com isso, segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos.

O cenário atmosférico deve ser o mesmo desta terça, com a madrugada apresentando termômetros em torno dos 20°C, muitas nuvens e chuviscos ou chuva fraca. No período da manhã, há probabilidade de pancadas de chuva isoladas com fraca intensidade, mas que ganham força entre a tarde e o período da noite, elevando o volume de chuva de forma significativa, podendo provocar alagamentos na capital.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, a temperatura não sobe muito durante o dia e a máxima deve chegar apenas aos 25°C.

Os dados do CGE mostram que fevereiro acumulou até a tarde desta terça precipitação de 108,1 mm, ou seja, 49,3% dos 219,1 mm esperados para o mês.

E assim como nesta terça, quando a Prefeitura de São Sebastião emitiu alertas de deslizamentos para celulares de moradores, o mesmo pode ocorrer nesta quarta, quando a chuva também deve ser intensa, o que sempre leva perigo de deslizamentos nas serras da região.

Em apenas uma hora, entre 16h40 e 17h20, o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) registrou na cidade do litoral norte paulista de 64 mm a 78 mm sobre a praia de Juquehy e 67,5 mm em Barra do Una.

Além da Grande São Paulo, as regiões de Sorocaba, Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba também devem ter alto volume de chuvas nesta quarta.

A quinta-feira (22) segue com previsão de chuva isolada desde o período da manhã, que deve apresentar termômetros na casa dos 19°C de madrugada. E como tem sido padrão neste mês, a partir do início da tarde a instabilidade atmosférica passa a atuar com maior intensidade na forma de pancadas isoladas, mantendo o potencial para a formação de alagamentos, transbordamentos de rios e córregos e queda de árvores, por conta de eventuais rajadas de vento. A temperatura máxima ficará em torno dos 27°C.