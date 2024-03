Previsão do tempo: SP amanhece com sol

Cidade amanhece com tempo estável e sensação de calor. No momento as estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, registram temperatura média de 21,7°C e umidade relativa do ar em torno dos 95%. O dia terá tempo quente, com máxima prevista de 28°C, e índices mínimos de umidade do ar em torno dos 60%.

A chegada da brisa marítima até o fim da tarde proporciona condição favorável para a formação de nuvens convectivas que provocam pancadas de chuva forte, acompanhadas de raios e eventuais rajadas de vento. Essa condição meteorológica favorece a formação de alagamentos e queda de árvores.

Tendência para os próximos dias:

Os próximos dias, que inclui o final de semana, ainda serão marcados por pancadas de chuva preferencialmente durante as tardes, em função da presença do ar quente e úmido sobre a região. Ainda de acordo com as últimas simulações atmosféricas, no decorrer da próxima semana as precipitações diminuem e as temperaturas voltam a se elevar novamente durante as tardes, superando os 30°C.

O cenário atmosférico não deve mudar no sábado (9), ou seja, calor e disponibilidade de ar úmido na atmosfera, ingredientes fundamentais para a formação de nuvens carregadas de grande desenvolvimento vertical. Previsão de pancadas de chuva moderada a forte entre o meio da tarde e o início da noite com potencial para a formação de alagamentos, quedas de árvores e elevação das cotas de rios e córregos da Capital e RMSP. As temperaturas variam entre mínima de 20°C na madrugada e no período da tarde a máxima chega aos 29°C, com taxas mínimas de umidade por volta dos 55%.