Previsão do tempo: SP amanhece com sol entre poucas nuvens e temperatura em elevação

Esta quarta-feira (3) começou com variação de nebulosidade e sensação de frio, mas o sol volta a predominar no decorrer do dia e favorece a elevação das temperaturas. Os termômetros devem variar entre mínimas de 12°C e máximas que podem chegar aos 25°C.

A Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade em estado de alerta para baixas temperaturas desde às 10h30 da última sexta-feira (28).

A menor mínima média do ano permanece a registrada no dia 29/05/2024 com 9,8°C na cidade. Já a menor mínima absoluta permanece também a do dia 29/05/2024 com 4,8°C em Engenheiro Marsilac, Zona Sul. A menor máxima do ano permanece a do dia 30/06/2024 com 15,2°C, enquanto a menor máxima absoluta do ano, permanece também a do dia 30/06/2024 com 13,2°C em Parelheiros, Zona Sul.

Tendência para os próximos dias:

O tempo volta a ficar seco nos próximos dias, favorecendo a gradativa elevação das temperaturas durante as tardes, entretanto as madrugadas ainda devem ser frias na Capital paulista.

Na quinta-feira (04) o sol favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia. As mínimas devem oscilar em torno dos 14°C, enquanto as máximas podem chegar aos 26°C. A umidade relativa do ar entra em declínio no período da tarde e deve atingir valores próximos aos 35%.