Previsão do tempo: SP amanhece com poucas nuvens e temperaturas em elevação

Manhã de sexta-feira (23) começa com poucas nuvens e termômetros marcando 21,4°C de temperatura média e umidade relativa do ar em torno dos 94%, de acordo com as estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo. Hoje o panorama atmosférico não muda. As máximas devem achegar aos 30°C com percentuais mínimos de umidade do ar em torno dos 50%.

No decorrer do dia as pancadas de chuva voltam preferencialmente no período da tarde com intensidade moderada a forte em alguns momentos.

Os dados do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram que fevereiro acumulou até o momento 137,8mm, ou seja, 62,9% dos 219,1mm esperados para o mês.

Tendência para os próximos dias:

Nos próximos dias, que inclui o final de semana, a previsão de chuva forte continua, com sensação de tempo abafado. As temperaturas permanecem ligeiramente acima da média, ou seja, mínima de 19,5°Cc e máxima de 29,8°C.

O sábado (24) promete ser ensolarado e com sensação de abafamento no decorrer do dia. As nuvens carregadas que provocam chuva forte, com trovoadas e ventos de rajada se formam rapidamente durante a tarde, em função da combinação do calor e da alta umidade. O risco de formação de alagamentos e alteração significativa das cotas de córregos e rios permanece elevado. As temperaturas variam entre mínima de 20°C na madrugada e 30°C nas horas de maior aquecimento, com taxas mínimas de umidade ao redor dos 48%.