Previsão do tempo: SP amanhece com nebulosidade

Quarta-feira (13) amanhece com o sol voltando a predominar com poucas nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas ao longo do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 16°C e máximas que podem superar os 30°C. No final da tarde a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, entretanto não há previsão de chuva para a capital paulista.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

O sol volta a predominar e favorece a elevação das temperaturas, provocando tardes quentes especialmente na segunda metade da semana.

A quinta-feira (14) segue com sol e temperaturas em rápida elevação no decorrer do dia. As mínimas devem oscilar em torno dos 17°C, enquanto as máximas podem superar os 33°C. A umidade relativa do ar entra em declínio e pode atingir valores próximos aos 30% nas horas mais quentes. No final do dia a chegada da brisa marítima deve causar um ligeiro aumento de nebulosidade, mas não há previsão de chuva para a Grande São Paulo.