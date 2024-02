Previsão do tempo: SP amanhece com céu nublado e expectativa de chuva

A quarta-feira (28) deve ser mais um dia abafado com sol entre nuvens e temperaturas em elevação. As mínimas devem oscilar em torno dos 22°C, enquanto as máximas podem superar os 31°C. A propagação de áreas de instabilidade provoca chuvas na forma de pancadas de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas de vento, principalmente entre a tarde e a noite.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

As instabilidades ganham força e provocam pancadas de chuva mais significativas nos próximos dias, mas que devem permanecer concentradas no período das tardes.

Na quinta-feira (29) o sol aparece entre nuvens e deixa o tempo abafado. Os termômetros devem variar entre mínimas de 21°C e máximas que podem chegar aos 30°C. No final da tarde retornam as condições para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, raios e rajadas de vento na Grande São Paulo.