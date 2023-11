Previsão do tempo: SP amanhece com céu encoberto

A capital amanhece com céu encoberto e temperaturas amenas. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo registra a média de 20ºC. Imagens do radar meteorológico não mostram ocorrência de áreas de instabilidade sobre a cidade.

Nas próximas horas o sol aparece entre nuvens, favorecendo a gradativa elevação das temperaturas. As máximas podem chegar aos 26°C. No decorrer da tarde as instabilidades ganham força e retornam as condições para pancadas de chuva com até forte intensidade, acompanhadas de raios e rajadas de vento, o que mantém elevado o risco para alagamentos e queda de árvores.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

O tempo segue instável nos próximos dias com sol entre nuvens e pancadas de chuva, principalmente no período da tarde.

A quinta-feira (30) deve apresentar sol entre nuvens e temperaturas em elevação. Os termômetros variam entre mínimas de 19°C e máximas que podem chegar aos 28°C. Entre o final da tarde e o início da noite a chegada da brisa marítima favorece a ocorrência de chuvas na forma de pancadas isoladas na Grande São Paulo.