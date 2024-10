Previsão do tempo: Sol volta a aparecer de forma tímida em SP nesta terça-feira (29)

Ainda que de forma tímida, o sol deverá voltar a aparecer na região metropolitana de São Paulo nesta terça-feira (29), depois de uma segunda-feira (28) nebulosa e de chuva, apontam os meteorologistas, principalmente à tarde.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia amanhece nublado, com chance de chuva isolada, mas aos poucos o sol deverá aparecer entre nuvens.

A temperatura, conforme o instituto, tende a oscilar entre 17°C e 23°C, ou seja, a máxima deve ficar ligeiramente acima a desta segunda-feira (28), quando foi registrada a marca de 22,2°C, às 13h, na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte paulistana.

A média da temperatura máxima chegou aos 20,7°C nesta segunda e a umidade do ar permaneceu acima dos 70%, aponta o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo.

“Não há expectativa de chuva significativa, apenas chuviscos”, diz o órgão municipal sobre esta terça-feira.

Gradualmente, a temperatura sobe na cidade de São Paulo durante a semana, podendo alcançar 27°C na sexta-feira (1º).

ONDE DEVE CHOVER

O Inmet emitiu alerta de perigo potencial para chuvas intensas para a faixa norte do estado, mas com baixo risco de alagamentos e queda de árvores.

Em São Paulo, o alerta vale para regiões de Araraquara, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Mas também pode atingir a região de Campinas.

Há perigo potencial de chuva intensa para praticamente todo o estado de Minas Gerais e para o Centro-Oeste do país nesta terça.

Rio de Janeiro e Espírito Santo têm alerta de perigo para acumulado de chuva. Conforme as previsões do Inmet, há possibilidade de chover até 100 mm em 24 horas nos dois estados. Nesses estados há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios até o começo da noite, quando termina o alerta.

Vitória, capital do Espírito Santo, está no centro das atenções, com previsão de tempestades, combinando fortes temporais e chuva volumosa, aponta a Climatempo. O motivo, explica a agência, é que o lento deslocamento de uma frente fria pelo litoral do Sudeste continua intensificando as instabilidades sobre grande parte do estado.