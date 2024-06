Previsão do tempo: Sol predomina nas próximas horas, favorecendo a elevação das temperaturas

Amanhecer frio e com céu claro na capital. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo aponta a média de 14ºC. Em Marsilac e Capela do ocorro, no extremo sul, os termômetros marcam apenas 7ºC.

O sol predomina nas próximas horas, favorecendo a elevação das temperaturas. Os termômetros podem superar os 28°C. Atenção para os baixos índices de umidade, que devem atingir valores próximos aos 30% nas horas mais quentes.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

O tempo segue seco e estável com temperaturas elevadas para a época do ano e baixos índices de umidade no período das tardes. Estas condições seguem favorecendo a formação de queimadas e prejudicando a qualidade do ar.

A quinta-feira (13) segue com tempo seco e ensolarado ao longo do dia. A sensação deve ser de calor para a época do ar com mínimas em torno dos 14°C e máximas que podem superar os 28°C. Novamente a umidade relativa do ar deve atingir níveis próximos aos 30% nas horas mais quentes. Apesar do ligeiro aumento de nebulosidade no final do dia causado pela chegada da brisa marítima, não há condição de chuva para a Grande São Paulo.