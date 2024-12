Previsão do tempo: Sextou com instabilidade e possibilidade de chuvas em São Paulo

A condição climática para hoje (20) apresenta muitas nuvens intercaladas com momentos de sol, criando uma sensação de abafamento. À medida que a tarde avança, áreas de instabilidade associadas à chegada de uma frente fria poderão provocar chuvas generalizadas, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. Existe risco elevado para a ocorrência de alagamentos e transbordamentos em pequenos rios e córregos devido à intensidade das precipitações.

Segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, até o momento, dezembro acumulou 55,4 mm de chuvas, representando cerca de 30,3% do total esperado para o mês, que é de 182,9 mm.

Os dados históricos do CGE indicam que a maior média de temperatura máxima registrada até agora em dezembro foi no dia 7, com uma média de 32,8°C. Em relação à maior temperatura absoluta observada em um único ponto da cidade, também foi no dia 7, na estação meteorológica localizada na Vila Mariana, onde se registrou 34,3°C.

A temperatura máxima mais alta do ano foi verificada em 26 de setembro, alcançando os 35,9°C. A maior temperatura absoluta foi registrada na estação da Mooca, Zona Leste, com impressionantes 37,3°C.

No dia seguinte, sábado (21), a presença de uma frente fria ao largo do litoral paulista irá contribuir para a instabilidade do tempo. A nebulosidade deverá se manter durante todo o dia e as chuvas mais intensas são esperadas para a tarde. Há risco potencial para alagamentos e deslizamentos de terra em áreas consideradas vulneráveis. As temperaturas mínimas deverão girar em torno dos 20°C e máximas não ultrapassando os 25°C.