Previsão do tempo: semana será quente e seca em SP

A onda de calor fará desta segunda-feira (9) uma repetição do final de semana quente e seco na cidade de São Paulo. Não há previsão de chuva e o dia será marcado por predomínio total de sol entre poucas nuvens, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura.

Ainda durante a madrugada os termômetros devem registrar 18°C e, no período da tarde, a máxima pode atingir 33°C, com valores médios de umidade do ar ao redor dos 20%.

Na terça-feira (10), o cenário atmosférico segue inalterado. com temperaturas bem acima da média esperada para setembro. A mínima prevista também é de 18°C e a máxima chega facilmente aos 33°C, com percentuais mínimos de umidade em torno dos 21%.

São Paulo enfrenta uma intensa onda de calor. Neste domingo, a cidade registrou novo recorde de maior temperatura média máxima e também a maior máxima absoluta desde que começou o inverno, em 20 de junho.

Os termômetros das estações meteorológicas automáticas do CGE apontaram média de 33,9°C, sendo que a máxima absoluta ocorreu na Freguesia do Ó (zona norte), com 35,2°C.

Ainda dentro da estação do inverno, anterior a esses dados, a média máxima havia sido aferida no sábado (7), com 32,7°C, e máxima absoluta, de 33,9°C, no dia 19 de agosto, na Mooca (zona leste).

A recomendação do CGE para a população é de evitar exposição ao sol, manter ambientes internos úmidos através de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água, além de evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 17h. O órgão também alerta que a baixa umidade favorece a propagação de queimadas e incêndios florestais.