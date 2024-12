Previsão do tempo: Sem chuva, capital paulista tem início de manhã com sol entre nuvens

A manhã desta quinta-feira (12) começou com sol entre nuvens. A máxima prevista para hoje é de 24ºC. No momento, os termômetros localizados nas estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo indicam uma temperatura média de 17ºC. Não há previsão de chuva.

Os dados mostram que, até o momento, dezembro acumulou 51,4 mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 28,1% dos 182,9 mm esperados para o mês.

Tendência para amanhã (13):

As nuvens devem se dissipar, e o sol voltará a aparecer e predominar, favorecendo a elevação da temperatura. No final da tarde, a entrada da brisa marítima contribuirá para o aumento da nebulosidade e a queda da temperatura. Há possibilidade de garoa à noite. Os termômetros devem oscilar entre a mínima de 17°C na madrugada e a máxima de 27°C à tarde.