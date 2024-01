Previsão do tempo: Segunda-feira (22) amanhece com céu nublado

A manhã de segunda-feira (22) inicia com céu encoberto e temperatura amena. Conforme dados da rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo a temperatura média na cidade é de 19ºC, a máxima prevista para hoje é de 25ºC. Não há expectativa de chuva para hoje.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

A frente fria se afasta do litoral paulista, mas os ventos úmidos do oceano ainda causam nebulosidade e chuviscos, além de amenizar o calor dos últimos dias.

Na terça-feira (23) o tempo volta a ficar instável devido a propagação de áreas de instabilidade pelo Estado de São Paulo, o que deve provocar chuvas na forma de pancadas alternadas com períodos de melhoria no decorrer do dia. Dessa forma, o céu permanece com muita nebulosidade e as temperaturas não sobem muito. Os termômetros devem variar entre mínimas de 18°C e máximas que não devem superar os 22°C.