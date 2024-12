Previsão do tempo: São Paulo terá quarta-feira (18) ensolarada com temperaturas de até 27°C

A cidade de São Paulo inicia o dia sob um céu claro, com temperaturas médias em torno de 17°C. Ao longo da tarde, a expectativa é que os termômetros alcancem uma máxima de 27°C, prometendo uma quarta-feira (18) ensolarada e livre de chuvas.

Projeções meteorológicas indicam que o clima continuará estável nos próximos dias, devido à influência de uma massa de ar seco que predominará na região. Apesar da possibilidade de períodos nublados, não há previsões de precipitações até a próxima sexta-feira (20).

No dia seguinte, quinta-feira (19), os paulistanos poderão desfrutar de um sol radiante desde as primeiras horas da manhã, com temperaturas elevadas. Ao longo do dia, a presença de nuvens tende a aumentar no final da tarde, influenciada pela brisa marítima que se aproxima. As temperaturas variam entre mínimas de 18°C e máximas que podem chegar a 30°C.