Previsão do tempo: São Paulo terá calor intenso hoje (5), com temperaturas até 32°C

No dia de hoje, quarta-feira, 5 de março, a cidade de São Paulo será marcada por um forte sol e altas temperaturas, que devem alcançar até 32°C. No período entre o meio e o final da tarde, a combinação do calor intenso com a brisa marítima pode resultar em instabilidades atmosféricas, ocasionando chuvas rápidas e isoladas.

De acordo com as informações disponibilizadas pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) declarou estado de atenção para a capital paulista devido às altas temperaturas, que foi acionado às 13h50 do dia 25 de fevereiro de 2025.

Previsão para os próximos dias:

A previsão do tempo indica que as condições climáticas não devem mudar significativamente durante esta primeira semana de março. Um bloqueio atmosférico persiste sobre os estados do Sul e partes do Sudeste, resultando na continuidade do predomínio de dias ensolarados e temperaturas elevadas em São Paulo.

Na quinta-feira, 6 de março, as temperaturas devem seguir a mesma tendência, variando entre mínimas de 21°C na madrugada e máximas que podem atingir os 32°C no período da tarde.