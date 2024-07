Previsão do tempo: São Paulo tem manhã fria

Manhã de segunda-feira (01) tem tempo frio e temperaturas em elevação. No momento os termômetros marcam 11,9°C de temperatura média na cidade. A menor temperatura segue sendo registrada pela estação meteorológica de Parelheiros – Marsilac, no extremo Sul da cidade, onde os termômetros marcam 10,2°C, enquanto a região central registra 12,5°C na estação meteorológica da Sé. A sensação térmica varia até 1°C abaixo da temperatura observada.

O tempo melhora e o sol retorna gradativamente entre nuvens no início da próxima semana, entretanto as madrugadas ainda devem ser geladas na Capital paulista.

No decorrer do dia o tempo melhora e o sol pode aparecer rapidamente entre muitas nuvens, mas as temperaturas não sobem muito e as máximas devem permanecer abaixo dos 18°C.

De acordo com as estações meteorológicas da Prefeitura de São Paulo, este domingo (30) registrou a tarde mais fria do ano com média de 15,2°C na cidade e menor valor absoluto de 13,2°C na região de Parelheiros. Os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) mostram ainda que junho acumulou apenas 0,7mm, o que corresponde a 1,4% dos 49,5mm esperados para o mês, sendo que o último registro de chuva significativa ocorreu no dia 27 de maio com 27,8mm.

A Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade em estado de alerta para baixas temperaturas desde as 10h30 da última sexta-feira.

Tendência para os próximos dias:

Na terça-feira (02) o sol aparece entre nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas no decorrer do dia. Ainda faz frio durante a madrugada com mínimas em torno dos 12°C, enquanto as máximas podem chegar aos 23°C no período da tarde. Não há previsão de chuva para a Capital paulista.