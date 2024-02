Previsão do tempo: São Paulo tem manhã ensolarada

A manhã desta sexta-feira (9) apresenta sol e rápida elevação da temperatura. Durante a madrugada, conforme informações da rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a média da temperatura mínima foi de 19,8°C.

Hoje o sol e o calor predominam. No decorrer da tarde, a entrada da brisa marítima ajuda a formar nuvens, no entanto, é baixa a probabilidade de chuva. O dia vai terminar com aumento de nuvens e sensação de calor. A máxima alcança os 32°C, e os menores índices de umidade se aproximam dos 35%.

Tendência para os próximos dias:

O fim de semana de carnaval será de sol forte e calor na Capital paulista.

O sábado (10) será ensolarado e quente. Mínima de 19°C e máxima de 32°C, e menores percentuais de umidade próximos a 32%. Entre o meio da tarde e a noite, a entrada da brisa marítima favorece o aumento de nuvens, no entanto, não há expectativa de chuva.

No domingo (11), o sol aparece e faz calor. No fim da tarde, a combinação de temperaturas elevadas e entrada da brisa marítima gera nuvens que provocam chuva em forma de pancadas isoladas com até forte intensidade, porém curta duração. Os termômetros oscilam entre 20°C ao amanhecer e 33°C no meio da tarde.