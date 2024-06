Previsão do tempo: São Paulo tem manhã com sol entre nuvens

A sexta-feira começou com variação de nebulosidade e termômetros oscilando em torno dos 15,1°C durante a madrugada. As estações meteorológicas da Prefeitura de São Paulo indicam que as temperaturas mínimas chegaram aos 9,9°C no extremo sul da cidade, enquanto a região central registrou 18,1°C. Os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) mostram ainda que junho acumulou apenas 0,5mm até o momento, o que corresponde a 1% dos 49,5mm esperados para o mês, sendo que o último registro de chuva significativa ocorreu no dia 27 de maio com 27,8mm.

No decorrer do dia o sol aparece entre nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas, com máximas que podem chegar aos 26°C e índices de umidade atingindo valores próximos aos 35%. No final do dia a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, entretanto não há previsão de chuva.

Tendência para os próximos dias:

A propagação de uma frente fria pelo litoral paulista deve provocar chuvas e acentuado declínio das temperaturas no fim de semana.

O sábado (29) ainda deve começar com sol entre nuvens e temperaturas em gradativa elevação no decorrer do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 14°C e máximas que podem chegar aos 24°C. No final do dia a aproximação de uma frente fria causa aumento de nebulosidade, além de favorecer a ocorrência de chuviscos e garoa em alguns pontos da Grande São Paulo.

No domingo (30) a propagação da frente fria pelo litoral paulista causa muita nebulosidade e chuvas de fraca a moderada intensidade, que devem se alternar com períodos de melhoria no decorrer do dia. O sol pode até aparecer entre muitas nuvens, porém os ventos gelados que passam a soprar do quadrante sul causam acentuado declínio das temperaturas. As máximas não devem superar os 16°C, enquanto as mínimas podem chegar aos 11°C no período da noite.