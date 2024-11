Previsão do tempo: São Paulo tem manhã com predomínio de sol

Nos próximos dias, o sol predomina, e as temperaturas seguem em elevação. Contudo, há previsão de retorno das chuvas no fim de semana, em forma de pancadas.

A sexta-feira, 1º de novembro, deve apresentar sol, poucas nuvens e temperaturas em elevação. Os termômetros variam entre mínimas de 17°C e máximas que podem chegar aos 29°C, com índices de umidade atingindo valores mínimos próximos a 35%. A chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade no final do dia, mas não há previsão de chuvas significativas.

No sábado, 2 de novembro, o tempo segue com sol e poucas nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas ao longo do dia. As mínimas oscilam em torno de 18°C, e as máximas podem superar os 28°C, com índices de umidade próximos a 40%. No fim da tarde, a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva rápidas e isoladas, de intensidade fraca a moderada.