Previsão do tempo: São Paulo tem manhã com nebulosidade e sensação de frio

A terça-feira começou com muita nebulosidade, chuviscos e termômetros oscilando em torno dos 16,5°C durante a madrugada. As estações meteorológicas da Prefeitura de São Paulo indicam que as temperaturas mínimas chegaram aos 15,2°C no extremo sul da cidade, enquanto a região central registrou 17,6°C. Os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, mostram ainda que maio registrou 46,6mm até o momento, o que corresponde a 84,3% dos 55,3mm esperados para o mês.

A Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade em estado de atenção para baixas temperaturas desde às 10 horas da última sexta-feira (24).

No decorrer do dia o tempo melhora e o sol aparece entre nuvens, mas os ventos que passam a soprar de sul e sudeste com rajadas moderadas, até 40Km/h, trazem ar mais frio e ajudam a manter a sensação térmica baixa. Dessa forma, os termômetros não devem superar os 21°C e as temperaturas entram em declínio no final do dia, com previsão de mínimas em torno dos 13°C para o período da noite.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

O tempo volta a ficar seco e o sol retorna para a capital paulista, entretanto a chegada do ar mais frio diminui ainda mais as temperaturas, com as madrugadas mais frias previstas para o decorrer da semana.

Na quarta-feira (29) o sol volta a predominar e ajuda a amenizar um pouco a sensação de frio no decorrer do dia, entretanto a atuação da massa de ar polar mantém as temperaturas baixas. Os termômetros variam entre mínimas de 11°C e máximas que não devem superar os 20°C. Não há previsão de chuva.

A quinta-feira (30) segue com sol entre nuvens, porém a sensação ainda deve ser de frio no decorrer do dia. A madrugada promete ser gelada com termômetros oscilando em torno dos 10°C, enquanto que as temperaturas máximas devem permanecer abaixo dos 20°C. Apesar do aumento de nebulosidade no final do dia, não há condição de chuva para a Grande São Paulo.