Previsão do tempo: São Paulo se prepara para uma frente fria

Na segunda-feira, dia 10 de março, o litoral do estado de São Paulo se prepara para a chegada de uma frente fria, que promete alterar o clima da região. O fenômeno meteorológico deve iniciar sua atuação a partir do meio da tarde, trazendo pancadas de chuva que podem variar em intensidade, com riscos associados à formação de alagamentos. As temperaturas devem oscilar entre uma mínima de 20°C e uma máxima que pode chegar a 30°C no início da tarde, enquanto os níveis de umidade relativa do ar devem ficar em torno dos 40%.

Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), março até agora não apresentou chuvas significativas, embora a média histórica para este mês seja de 177,1 mm. Em resposta às altas temperaturas observadas, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) mantém a capital paulista em estado de ATENÇÃO desde as 13h50 do dia 25 de fevereiro.

A previsão para os próximos dias indica uma mudança drástica no clima. O forte calor, resultado da persistência de um bloqueio atmosférico, está prestes a ser interrompido. Com a chegada da frente fria, espera-se um aumento na nebulosidade e chuvas moderadas a fortes ao longo da semana. Essa alteração permitirá a passagem de novos sistemas frontais pela costa paulista, resultando em pancadas contínuas de chuva na faixa leste do estado, incluindo a capital e sua região metropolitana.

Na terça-feira, dia 11, com o sistema frontal já atuando na área sudeste, o cenário atmosférico deverá continuar instável. A previsão é de que as chuvas retornem à tarde com intensidade significativa, aumentando assim os riscos de alagamentos e elevações nos níveis dos rios e córregos da região. A temperatura mínima esperada é de 19°C e a máxima deve alcançar os 29°C, enquanto os índices mínimos de umidade relativa do ar estão projetados próximos aos 50%.