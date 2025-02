Previsão do Tempo: São Paulo apresenta dia ensolarado

Na manhã de terça-feira, 25, a cidade de São Paulo inicia o dia com céu limpo e temperaturas agradáveis. Segundo dados da rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a temperatura média registrada é de 21°C. Não há registros de chuvas na região leste do estado.

Durante o dia, a incidência solar se intensifica, promovendo um aumento significativo nas temperaturas. A máxima esperada chega a 31°C, com níveis mínimos de umidade do ar ao redor de 44%. As chuvas típicas da estação são previstas para ocorrer entre o meio e o final da tarde, caracterizadas por sua natureza pontual e passageira.

Para os próximos dias, as projeções meteorológicas sugerem que as chuvas de verão continuarão a se manifestar nas tardes, sem uma localização específica para o início das precipitações.

As condições climáticas para quarta-feira, 26, deverão permanecer inalteradas. A previsão indica uma madrugada com temperatura média similar à do dia anterior, em torno de 21°C. O sol deve brilhar entre poucas nuvens ao longo do dia, com a expectativa de atingir novamente a máxima de 31°C durante as horas mais quentes. Os índices de umidade do ar devem permanecer na faixa dos 45%. Assim como nos dias anteriores, pancadas isoladas de chuva podem ocorrer entre o meio e o final da tarde, resultado da combinação do calor intenso com a brisa marítima, mas com volumes de precipitação baixos.