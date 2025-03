Previsão do tempo: São Paulo amanhece nublada e fria, mas sol deve aquecer o dia

A cidade de São Paulo inicia o dia sob um céu nublado, com uma leve sensação de frio. De acordo com a rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, a temperatura média registrada é de 19°C. Para a faixa leste do estado, não há previsão de chuvas.

Ao longo do dia, a presença do sol entre nuvens promete elevar gradualmente as temperaturas, que poderão alcançar até 27°C. Contudo, no final da tarde, espera-se um aumento na nebulosidade, com possibilidade de chuvas em forma de pancadas isoladas.

Quanto às tendências climáticas para os próximos dias, o cenário será marcado por períodos de sol intercalados com nuvens, acompanhados por um aumento das temperaturas e a ocorrência de chuvas esporádicas no final da tarde.

Para amanhã, terça-feira (18), a previsão indica continuidade do sol entre nuvens, com temperaturas em elevação. As mínimas devem girar em torno de 20°C, enquanto as máximas podem ultrapassar os 28°C. Além disso, as chuvas deverão retornar em forma de pancadas isoladas, podendo variar entre intensidade moderada e forte, especialmente entre o meio da tarde e o início da noite.