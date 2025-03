Previsão do tempo: São Paulo amanhece nublada com 20,4°C

A cidade de São Paulo inicia o dia sob um céu nublado e temperaturas amenas. De acordo com as medições das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a temperatura média registrada é de 20,4°C, acompanhada por uma alta umidade relativa do ar, que atinge 99%. Para esta quinta-feira, a previsão indica que os termômetros podem alcançar até 28°C.

Ao longo da tarde, a capital deve ser afetada por chuvas que podem variar em intensidade, com possibilidade de episódios mais fortes. Há também expectativa de rajadas de vento e risco de alagamentos em algumas áreas.

Conforme os dados pluviométricos do CGE, o mês de março já contabiliza uma média de 25,9 mm de precipitação na cidade, o que representa apenas 14,6% da média histórica para o período, que é de 177,1 mm.

Tendências para os próximos dias indicam que a instabilidade climática continuará. Uma nova frente fria está se deslocando em direção ao litoral paulista, o que deverá provocar uma diminuição nas temperaturas máximas durante o final de semana.

No dia seguinte, sexta-feira (14), as condições climáticas permanecem semelhantes. O céu deverá apresentar predominância de nuvens, com poucas oportunidades de sol pela manhã. A partir da tarde, novas pancadas de chuva devem ocorrer, embora sejam rápidas. Os ventos mudarão para a direção sul, contribuindo para um cenário encoberto e chuviscos à noite. As temperaturas devem variar entre uma mínima de 20°C e uma máxima de 27°C.