Previsão do tempo: Quinta-feira (30) amanhece com sol

A capital amanhece com predomínio de sol e temperaturas em elevação. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, registra a média de 19ºC. Imagens do radar meteorológico não mostram ocorrência de áreas de instabilidade.

O dia segue com muitas nuvens, aberturas de sol e sensação de tempo abafado. Entre o meio e o fim da tarde, há previsão de chuva em forma de pancadas isoladas de curta duração. Os termômetros chegam aos 28°C à tarde.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

Na sexta-feira, primeiro de dezembro, predomínio de sol e variação de nuvens. As temperaturas apresentam elevação e não há previsão de chuva. Mínima de 19°C e máxima de 30°C. A umidade do ar apresenta declínio, com percentuais mínimos próximos de 40%.