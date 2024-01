Previsão do tempo: Quarta-feira (24) amanhece com sol e temperaturas frias

A manhã inicia com sol entre nuvens e sensação de frio. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo aponta a média de 16ºC. Imagens do radar meteorológico não apontam presença de chuva.

O dia prossegue com chuvas leves e garoa, alternadas com períodos de melhoria ao longo do dia. O sol pode até aparecer rapidamente entre muitas nuvens, mas as temperaturas não sobem muito. As mínimas devem oscilar em torno dos 16°C, enquanto as máximas não devem superar os 23°C.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

Os ventos úmidos que sopram do oceano devem manter as condições de muita nebulosidade, chuvas isoladas e temperaturas amenas nos próximos dias.

Na quinta-feira (25) o tempo permanece nublado com condições para chuvas isoladas, principalmente durante a madrugada e no período da tarde. Ocorrem períodos de melhoria ao longo do dia, porém o céu permanece com muita nebulosidade, o que mantém as temperaturas amenas. Os termômetros devem variar entre mínimas de 17°C e máximas que não devem superar os 22°C.