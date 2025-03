Previsão do tempo para quinta-feira (20), em SP: outono chega com pancadas de chuva isoladas

A quinta-feira 20 de março, primeiro dia da estação de outono será marcada pelo Sol predominando entre muitas nuvens em todo o Estado de São Paulo, o que favorece a sensação térmica abafada.

No decorrer do dia, com o afastamento da frente fria do território paulista, haverá condições para pancadas de chuva isoladas, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento em parte do Estado, em virtude do aquecimento diurno junto com o transporte de umidade vindo do oceano.

Diante disso, os atuais modelos meteorológicos não indicam previsões para acumulados significativos sobre o território paulista, mas como ainda há chance de temporais isolados, especialmente na faixa leste e norte paulista, recomenda-se atenção em áreas mais vulneráveis, pois haverá risco para transtornos.

Na capital, as temperaturas variam entre 18 e 25 graus.

Em Franca, mínima de 18°C e máxima de 26°C.

Em Praia Grande, mínima de 22°C e máxima de 28°C.

Já para região de Rancharia, mínima de 18°C e máxima de 32°C.

Em dias de chuva, consulte a previsão do tempo e fique atento a todos os alertas da Defesa Civil do Estado de São Paulo, seguindo nossas redes sociais pelo @defesacivilsp.