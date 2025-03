Previsão do tempo para quarta-feira (26), em SP: condições para momentos de chuva forte

Nesta quarta-feira 26 de março, o dia será marcado pela presença de Sol entre algumas nuvens, o que garante uma sensação de tempo abafado em todo o Estado de São Paulo.

Porém, no decorrer das horas, a soma do calor com a umidade proveniente do oceano e da Amazônia, criam condições para pancadas de chuva isoladas, seguidas por raios e vento.

Até o momento, não temos previsão para acumulados expressivos, porém haverá momentos de chuva forte.

Na Região Metropolitana da Capital, a mínima será de 19°C e máxima de 27°C.

Em Cruzeiro, mínima de 17°C e máxima de 27°C.

Em Piracicaba, mínima de 20°C e máxima de 31°C.

Já para região de Registro, os termômetros variam entre 21°C e máxima de 28°C.

Em dias com previsão de fortes chuvas ao fim do dia, fique atento à previsão do tempo e caso necessário, mude a rotina e não se coloque em risco.

Acompanhe a defesa civil nas principais redes sociais pelo @defesacivilsp e tenha orientações na palma de sua mão.