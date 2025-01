Previsão do tempo para o primeiro fim de semana do ano no ABC

O primeiro final de semana de janeiro no ABC promete ser marcado por significativas oscilações nas temperaturas e condições climáticas instáveis. De acordo com as informações fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas podem alcançar uma máxima de 27°C no sábado, dia 4, mas logo em seguida, haverá uma queda acentuada, com mínimas chegando a 17°C no domingo, dia 5, acompanhadas de chuvas e trovoadas isoladas.

No sábado, as previsões indicam que a temperatura máxima deverá atingir os 27°C, enquanto a mínima será de 21°C. O dia será caracterizado por um céu nublado e há previsão de chuvas intermitentes, além da possibilidade de trovoadas em alguns períodos.

Já no domingo, a redução nas temperaturas será mais perceptível. O clima se tornará ainda mais carregado, com muitas nuvens e chuvas contínuas. A previsão aponta uma máxima de 22°C e uma mínima de 17°C.

À medida que a semana avança, a instabilidade do tempo persistirá. Na segunda-feira, dia 6, espera-se que os termômetros registrem uma máxima de 25°C e uma mínima de 17°C, com chances de chuvas isoladas ao longo do dia.

Na terça-feira, dia 7, a tendência é de mais um declínio nas temperaturas, com máximas atingindo apenas 23°C e mínimas em torno de 18°C. O céu continuará encoberto e há possibilidade de precipitações durante todo o dia.

Diante das variações climáticas previstas, é fundamental que os moradores estejam preparados para mudanças bruscas nas condições do tempo. É aconselhável não esquecer o guarda-chuva ao sair de casa, visto que as chuvas podem surgir inesperadamente.