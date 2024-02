Previsão do tempo: Nesta segunda (12), SP terá temperaturas elevadas

A segunda-feira (12) terá predomínio de sol forte e calor. Os termômetros oscilam entre a mínima de 21°C e a máxima de 33°C. Entre o meio e o fim da tarde, a combinação de temperaturas elevadas com a entrada da brisa marítima favorece a formação de áreas de instabilidade que provocam chuva isolada com até forte intensidade, porém curta duração.

Próximos dias

O sol brilha forte e as temperaturas continuam elevadas nos próximos dias de Carnaval. Na terça-feira (13), o cenário se repete, porém a aproximação de uma frente fria provoca aumento de nuvens e potencial para pancadas de chuva a partir do fim da tarde. Há expectativa de chuva moderada a forte, acompanhada de trovoadas e rajadas de vento. O tempo permanece instável no período da noite com potencial para formação de alagamentos. Os termômetros oscilam entre 22°C na madrugada e 33°C à tarde.