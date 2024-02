Previsão do tempo: Nesta quarta-feira (7), SP amanhece com sol entre nuvens

A capital paulista amanhece com sol entre poucas nuvens e as temperaturas seguem em elevação. Os termômetros marcam 19°C em média. A previsão indica que os termômetros podem chegar aos 30°C. A umidade relativa do ar está em 95%

Segundo a equipe de meteorologia do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, nesta quarta-feira (7), o ambiente atmosférico será também de tempo abafado, com sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

O sol forte e o calor devem predominar nos próximos dias, com taxas mínimas de umidade do ar acima dos 40%. Essa combinação favorece a sensação de tempo abafado. A chegada da brisa marítima associada ao calor no final das tardes provoca a formação de pancadas rápidas de chuva, mal distribuídas e com baixos acumulados pluviométricos.

Na quinta-feira (8) o sol brilha entre poucas nuvens desde o amanhecer, o que favorece a elevação das temperaturas. Na madrugada, mínima de 18°C com máxima de 30°C durante a tarde. A umidade do ar segue elevada, com os menores valores acima dos 45%. A probabilidade de ocorrência de pancadas isoladas e rápidas de chuva no fim da tarde volta a ocorrer com a chegada da brisa marítima, mas sem acumulados expressivos.