Previsão do tempo: Manhã nublada em SP, com possibilidade de chuvas fortes à tarde

A manhã em São Paulo inicia-se com uma predominância de nuvens, intercaladas por algumas aberturas de sol. No entanto, a expectativa é de que, entre a tarde e o período noturno, o aumento das temperaturas resulte na formação de áreas de instabilidade. Essas condições meteorológicas podem provocar chuvas em forma de pancadas, inicialmente isoladas, mas que têm potencial para se intensificar ao longo do dia. Há risco de precipitações fortes, acompanhadas de rajadas de vento e possibilidade de alagamentos. As temperaturas variam entre uma mínima de 19°C e uma máxima que pode atingir 28°C.

Nas próximas horas, não há previsão para novas chuvas. Segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura Municipal, até às 7h desta manhã, o acumulado pluviométrico do mês de março alcançou 29,1 mm, o que representa apenas 16,4% da média esperada para o mês, que é de 177,1 mm.

Em relação à tendência climática para os dias seguintes, espera-se que a instabilidade persista. As mínimas continuarão agradáveis, mas as máximas tendem a apresentar uma queda ao longo da semana.

Para esta quarta-feira (19), a previsão indica um céu nublado pela manhã. A chegada de uma frente fria ao largo do litoral paulista deverá provocar mudanças nas condições do tempo a partir das primeiras horas da tarde. Espera-se chuva moderada a forte, acompanhada de trovoadas e riscos de alagamentos em algumas áreas. Durante a noite, o céu deve permanecer encoberto e os ventos passarão a soprar do quadrante sul, podendo ocorrer garoa leve. As temperaturas mínimas e máximas para amanhã estão estimadas em 19°C e 24°C, respectivamente.