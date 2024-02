Previsão do tempo: Manhã na capital paulista começa com sol

A quinta-feira começou abafada com pouca nebulosidade e termômetros oscilando em torno dos 19,6°C durante a madrugada. As estações meteorológicas da Prefeitura de São Paulo indicam que as temperaturas chegaram aos 14,5°C no extremo sul da cidade, enquanto a região central registrou 21,7°C. Os dados do CGE mostram que fevereiro acumulou até o momento 20,8mm, ou seja, 9,5% dos 219,1mm esperados para o mês.

No decorrer do dia o sol favorece a rápida elevação das temperaturas, com máximas que podem superar os 31°C e índices de umidade atingindo valores próximos aos 35%. No final da tarde a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade e favorece a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas na Grande São Paulo.

Tendência para os próximos dias:

O fim de semana segue com condições típicas de verão, ou seja, sol e calor com chuvas isoladas no final das tardes.

A sexta-feira (9) deve apresentar sol e temperaturas em elevação no decorrer do dia. As mínimas devem oscilar em torno dos 19°C, enquanto as máximas podem superar os 30°C. No final do dia há condições para chuvas na forma de pancadas rápidas e isoladas, devido a chegada da brisa marítima.

O sábado (10) segue com sol e temperaturas em elevação. Os termômetros devem variar entre mínimas de 19°C e máximas que podem superar os 31°C. No final da tarde a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, entretanto não há condições para chuvas significativas.