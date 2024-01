Previsão do tempo: Manhã de sexta-feira (26) tem muitas nuvens sobre a capital paulista

A sexta-feira (26) começou com uma madrugada de céu encoberto, chuviscos ocasionais, vento persistente de sul/sudeste e termômetros em média na casa dos 15,5°C. Ainda nesta manhã o sol aparece entre muitas nuvens, mas a temperatura não sobe muito. A máxima pode chegar aos 22°C, enquanto os percentuais mínimos de umidade ficam em torno dos 70%. No período da tarde não se descarta a possibilidade de chuvas rápidas e isoladas, porém com baixo potencial para a formação de alagamentos. Os dados do CGE mostram que janeiro acumulou até às 07h00 de hoje cerca de 235,9mm, que representa 92% dos 256,5mm esperados para o mês.

Previsão

As áreas de instabilidade seguem atuando na faixa leste paulista, que envolve principalmente o litoral sul, norte e baixada santista. As chuvas persistem no decorrer desta semana, mas as temperaturas se elevam gradativamente a partir da próxima.

No sábado (27) a condição para chuva significativa na Capital diminui, mas são previstas pancadas isoladas no período da tarde, porém com baixo potencial para a formação de alagamentos. No decorrer do dia, sol entre muitas nuvens e temperaturas entre mínima de 17°C e máxima por volta dos 25°C. Os índices de umidade permanecem elevados, com valores entre 63% e 95%.

No domingo (28), a formação de uma nova área de baixa pressão atmosférica no litoral paulista vai provocar chuva moderada a forte entre a tarde e à noite sobre a Capital e cidades vizinhas da grande São Paulo. Por conta disso, há potencial para a formação de alagamentos e transbordamentos de rios e córregos, além de aumentar o risco de deslizamentos de terra. As temperaturas variam entre mínima de 18°C na madrugada e 27°C à tarde. As taxas de umidade permanecem elevadas, com valores entre 50% e 95%.